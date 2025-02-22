Підписання угоди про рідкісноземельні метали між Україною та США відкладено - ЗМІ

Україна і США відклали підписання угоди про рідкісноземельні метали через безпекові питання

Україна та Сполучені Штати Америки 22 лютого не підпишуть угоду про рідкісноземельні метали.

Про це повідомляють джерела в ОП, пише Суспільне.

За словами співрозмовника, документ ще потребує доопрацювання, і є питання, які залишаються без відповідей. Зокрема, під час підготовки угоди виникли складнощі щодо безпекових гарантій.

Як стало відомо, в Офісі президента працювали над угодою всю ніч, однак остаточне погодження ще не було досягнуто.

Нагадаємо, адміністрація Трампа надала Україні покращений проєкт угоди про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський розлютив Трампа, відхиливши його початкову пропозицію.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримує укладання угоди зі США щодо корисних копалин. Водночас глава держави наголосив, що угода має містити пункти про гарантії безпеки для України.

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