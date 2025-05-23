Підписання мирної угоди: Лавров висунув Україні умову про вибори

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висунув Україні умову для укладання мирної угоди — проведення виборів до підписання відповідного документа.

Очільника МЗС цитують російські засоби масової пропаганди.

За словами Лаврова, Україні потрібно провести вибори, щоб підписати угоду про мир з Росією.

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«Проведення виборів в Україні було б оптимальним варіантом під час вирішення питання про те, хто від Києва міг би підписати мирну угоду», — цитують пропагандисти російського міністра.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що питання про легітимність президента України Володимира Зеленського матиме принципове значення, коли дійде до підписання мирної угоди.

Зауважимо, напередодні президент Росії Володимир Путін заговорив про меморандум, який у майбутньому може привести до мирної угоди з Україною. Однак, як заявив директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін, для підписання меморандуму потрібна «нова влада» в Україні. Він також назвав Зеленського «нелегітимним».

До слова, на думку історика і дипломата Романа Безсмертного, Росія може включити до свого варіанту меморандуму низку ультимативних вимог, які стосуються не лише України, а й глобальної безпеки в Європі та світі.

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