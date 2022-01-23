Підрив безпеки України і Німеччини: у МЗС засудили заяву прем’єра Баварії на захист Росії

Підрив безпеки України і Німеччини: у МЗС засудили заяву прем’єра Баварії на захист Росії

Ніколенко звернув увагу, що Кремль сьогодні намагається зруйнувати єдність міжнародної спільноти у стримуванні Росії, щоб й надалі втілювати свої агресивні плани.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальну заяву прем’єра Баварії Маркуса Зедера, який заявив, що "Росія не є ворогом Європи" і розкритикував антиросійські санкції.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Українська правда".

За його словами, такі заяви "завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи".

Ніколенко звернув увагу, що Кремль сьогодні намагається зруйнувати єдність міжнародної спільноти у стримуванні Росії, щоб й надалі втілювати свої агресивні плани.

"Підігрувати їм (Росії — Ред.) в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", — заявив речник МЗС.

Він наголосив, що газ та прибутки не можуть бути важливішими за мир та життя людей.

"Що стосується тези голови баварського уряду про те, що Росія — це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів у самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства", — підсумував Ніколенко.

Раніше командувач Військово-морських сил Німеччини Кей-Ахім Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і власне це відкрите територіальне питання не дасть змогу Україні стати членом НАТО. Це спровокувало міжнародний скандал.

МЗС України в своїй заяві вимагало пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви. А потім МЗС України викликало на розмову пані посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха не мають нічого спільного з офіційною позицією відомства.

Згодом стало відомо, що командувач ВМС Німеччини після спровокованого дипломатичного скандалу щодо України подав у відставку.

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