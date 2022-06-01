Підриває незалежність інституції омбудсмена: у моніторинговій місії ООН стурбовані звільненням Денісової

Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу.

Звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової за нещодавно прийнятим законом суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні.

Про це йдеться в заяві моніторингової місії ООН з прав людини.

"Ми вважаємо, що зараз, як ніколи, для України важливо мати незалежну та сильну інституцію, яка зможе неупереджено розслідувати порушення прав людини та підтримувати потерпілих у пошуку справедливості та відшкодування шкоди", - читаємо в заяві.

У моніторинговій місії додають, що міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавство, яке регулює такі інституції, містило незалежний та об’єктивний процес звільнення з чітко визначеними підставами. Мовляв, у постанові, прийнятій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення Уповноваженої з прав людини.

"Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу. Ми закликаємо органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці", - йдеться у повідомленні.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов заявляв, що нібито від початку війни Денісова не займалась своєю роботою та перебувала за кордоном.

Читайте також:

Новини України: в офіс омбудсменки Денісової кинули коктейль Молотового – горіли двері