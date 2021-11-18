Підриває стратегічну стабільність: очільник Пентагону прокоментував випробування РФ протисупутникової зброї.

У результаті випробування в космосі утворилося сміття у вигляді уламків, яке залишиться там назавжди.

Очільник Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російське випробування протисупутникової зброї підриває стратегічну стабільність і закликав Росію діяти більш свідомо.

Про це пише "Інтерфакс".

"Щодо випробування протисупутникової зброї, найбільше викликає занепокоєння та небезпека, яку вона створює для міжнародної спільноти. Вона підриває стратегічну стабільність", — заявив Остін.

"Ми хотіли б закликати Росію діяти більш відповідально надалі", — додав він.

За словами шефа Пентагону, в результаті випробування в космосі утворилося сміття у вигляді уламків, яке залишиться там назавжди.

"Вони (Росія — ред.) точно знають, які уламки з'являться в результаті випробувань, і ми дивуємося, чому вони пішли на такий крок", — підкреслив Остін.

Раніше космічне командування США заявило, що Росія під час випробування протисупутникової зброї збила радянський супутник "Космос-1408", що призвело до утворення на низькій навколоземній орбіті понад 1,5 тис. уламків, якими можна вести моніторинг.

Водночас, американські військові зауважували, що в результаті випробувань на орбіті з'являться сотні тисяч дрібніших уламків, відстежити які буде неможливо.

Крім того, повідомлялося, що щонайменше 14 уламків загрожували МКС та міжнародному екіпажу із семи осіб. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс також заявляв, що "випробування Росії значно збільшили небезпеку астронавтів та космонавтів на МКС".

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