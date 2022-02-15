Підрозділи тероборони хочуть залучати до завдань у зоні проведення ООС на Донбасі

Підрозділи тероборони хочуть залучати до завдань у зоні проведення ООС на Донбасі

Також нардепи підтримали скорочення термінів підготовки документу до другого читання.

Верховна Рада у вівторок, 15 лютого, ухвалила у першому читанні законопроєкт №6521 про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Документ підтримали 304 народні депутати.

Так, законопроєкт передбачає встановити одним із завдань тероборони – своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості.

Фото: Юрій Мисягін/Facebook

Крім того, законопроєкт пропонує дозволити виконання завдань територіальної оборони на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій. Згідно з документом, рішення про виконання завдань тероборони в районах ведення воєнних (бойових) дій ухвалюється Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Як повідомив заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді України Юрій Мисягін також нардепи підтримали скорочення термінів підготовки документу до другого читання.

"Тож зовсім скоро підрозділи територіальної оборони разом з іншими військовими зможуть дати відсічі збройної агресії проти України на Донбасі", - написав він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо:

Від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.

Також Рада дозволила теробороні використовувати стрілецьку зброю.

Очільник ЗСУ зробив заяви щодо підрозділів тероборони | ТСН 19:30

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