ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

Підрив "Північних потоків": посол прокоментував затримання українця в Польщі

Українські консули контактують із заарештованим громадянином України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Північний потік-2.

Північний потік-2. / © ТСН.ua

Україна не втручається у справу українця Володимира Ж., якого затримали в польському Прушкуві за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків".

Про це заявив в інтерв’ю RMF FM посол України в Польщі Василь Боднар.

З його слів, остаточне рішення щодо громадянина України буде ухвалювати польський суд.

"Ми не втручаємося, бо це просто судова справа. Все залежить від правосуддя. Звичайно, суд є судом і він повинен ухвалити відповідне рішення. Українська сторона поводиться відповідно до польського права", – наголосив дипломат.

Українські консули залишаються в контакті з заарештованим громадянином України і консультують його, як "вирішити справу належним чином, відповідно до законодавства", додав Боднар.

"Звичайно, в наших інтересах захищати інтереси нашого громадянина, і ми зі свого боку, як посольство і консульство, надаємо йому всю необхідну підтримку", – додав посол.

Що відомо про затримання українця

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що в Польщі заарештували українця, якого підозрюють у у безпосередній участі в диверсії на газопроводі «Північний потік» у вересні 2022 року. Німецькі правоохоронні органи, які розслідують вибух на газопроводі Nord Stream, вважають, що він має безпосередній стосунок до диверсії.

Німецька прокуратура вважає, що група диверсантів складалася з семи осіб. Зокрема, чотирьох водолазів. Вони використовували для операції орендовану яхту «Андромеда». Володимир З. був інструктором з дайвінгу, який міг безпосередньо брати участь у підкладанні вибухових пристроїв на дні Балтійського моря.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт громадянина України для надання прокуратурі часу на підготовку документів і можливої екстрадиції підозрюваного до Німеччини.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie