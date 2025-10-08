Підрив "Північних потоків": посол прокоментував затримання українця в Польщі

Північний потік-2. / © ТСН.ua

Україна не втручається у справу українця Володимира Ж., якого затримали в польському Прушкуві за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків".

Про це заявив в інтерв’ю RMF FM посол України в Польщі Василь Боднар.

З його слів, остаточне рішення щодо громадянина України буде ухвалювати польський суд.

"Ми не втручаємося, бо це просто судова справа. Все залежить від правосуддя. Звичайно, суд є судом і він повинен ухвалити відповідне рішення. Українська сторона поводиться відповідно до польського права", – наголосив дипломат.

Українські консули залишаються в контакті з заарештованим громадянином України і консультують його, як "вирішити справу належним чином, відповідно до законодавства", додав Боднар.

"Звичайно, в наших інтересах захищати інтереси нашого громадянина, і ми зі свого боку, як посольство і консульство, надаємо йому всю необхідну підтримку", – додав посол.

Що відомо про затримання українця

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що в Польщі заарештували українця, якого підозрюють у у безпосередній участі в диверсії на газопроводі «Північний потік» у вересні 2022 року. Німецькі правоохоронні органи, які розслідують вибух на газопроводі Nord Stream, вважають, що він має безпосередній стосунок до диверсії.

Німецька прокуратура вважає, що група диверсантів складалася з семи осіб. Зокрема, чотирьох водолазів. Вони використовували для операції орендовану яхту «Андромеда». Володимир З. був інструктором з дайвінгу, який міг безпосередньо брати участь у підкладанні вибухових пристроїв на дні Балтійського моря.

1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт громадянина України для надання прокуратурі часу на підготовку документів і можливої екстрадиції підозрюваного до Німеччини.