Підрив «Північних потоків»: чи причетна Україна - в Офісі генпрокурора відповіли

Північний потік. / © Deutsche Welle

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Наразі не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність України, державних органів чи посадовців до підриву російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2».

Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що наразі ОГ продовжує розслідувати обставини підриву газопроводів у межах кримінального провадження про агресію Росії проти України. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії: допитують свідків, збирають та аналізують інформацію, яка може допомогти встановити всі обставини інциденту.

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«За результатами вже проведеної роботи і отриманої інформації на даний час не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій України, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень або вказівок щодо вчинення підриву зазначених газопроводів», — йдеться у повідомленні.

Водночас дослідження цих обставин ще не завершене та триває збір необхідних доказів та їх дослідження.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що взяли до уваги рішення Федеральної прокуратури Німеччини про передання до суду справи щодо підриву «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2». Наголошується, що обвинувальний акт не є доказом вини, адже остаточне рішення ухвалює лише суд.

В ОГ наголосили, що Україна й надалі співпрацює з німецькими правоохоронцями, проводить необхідні слідчі дії та планує запропонувати створення спільної слідчої групи для швидшого обміну інформацією.

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Нагадаємо, на початку липня Німеччина заявила про український «державний слід» у справі підриву «Північних потоків». Федеральна прокуратура висунула обвинувачення українському громадянину Сергію Кузнєцову у справі про газопровід. Йому інкримінують співучасть у воєнному злочині — атаці проти цивільної інфраструктури. У відомстві заявляють, що він та інші фігуранти справи нібито діяли як військовослужбовці України.

Висновки слідства щодо підриву «Північний потік» спричинили нову хвилю політичних суперечок у Німеччині. На цьому тлі лідер опозиційної партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла закликав негайно припинити постачання зброї Україні.

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