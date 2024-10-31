"Підстава" від партнерів, відмова у зброї та НАТО: головні заяви Зеленського на Закарпатті

Зокрема, глава держави сказав, що задля продовження військової допомоги Україні партнери хочуть бачити результати на полі бою. Зауважимо, ця заява прозвучала на тлі того, що ЗСУ на сьогодні змушені відступати на фронті.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня в Ужгороді поспілкувався з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття та відповів на низку запитань. Зокрема, глава держави висловився про відмову партнерів у наданні зброї та захисту, "злив" додатку Плану перемоги, блокування членства в НАТО та повернення українців.

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Як партнери підставили Зеленського

Зеленський заявив, що війна в Україні – це війна подвійних стандартів та парадоксів. Зокрема, президент має на увазі збивання ворожих ракет державами-сусідами. Як приклад він навів США, "які явно не є сусідами Ізраїля", але збивають ракети над цією державою.

Зеленський виступив за те, аби країни НАТО використовували натівську авіацію та системи ППО і збивали над Україною тільки ті російські ракети та дрони, що летять у їхньому напрямку.

За словами президента, якби Київ зміг отримати "позитивне рішення з цього, то потім можна розраховувати на союзницький щит – який був в ізраїльтян, коли Іран їх атакував з неба сотнями ракет".

"Не отримавши союзницького "так", Румунія, наприклад, не могла сама вирішити збивати (ракети і дрони РФ – ред.). Адже кожна з країн-сусідів боїться зробити рішення і залишитися на самоті", – пояснив глава держави.

Польща відмовилася захистити Стрий: чим він важливий

У згаданому вище контексті Зеленський повідомив, що просив у Польщі збивати російські ракети і дрони, що летять у її напрямку, та захистити місто Стрий у Львівській області. Там розташовані газосховища, а "від газопостачання залежить країна".

"Ми просили – захистіть Стрий. Нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховища. Бог дав глибоке газосховище, яке захищене своєю глибиною. Але і цього не достатньо. Поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо не будуть в цьому рішення самі, а – якщо НАТО підтримає їх", – розповів глава держави.

Польща не передала обіцяні МіГ-29

Зеленський повідомив, що Україна домовилася з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про відправлення до Польщі літаків Альянсу, аби Варшава змогла передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Однак Польща цього не зробила.

"Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали: так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні і будуть збивати", – розповів президент.

Партнери не дають зброю без результатів на полі бою

Зеленський повідомив, що партнери хочуть бачити результат на полі бою задля продовження військової підтримки України:

"Буде складно брати великі обсяги зброї у партнерів, очікувати, що вони нас будуть міцно підтримувати. Тому що, в будь-якому випадку, люди хочуть бачити дійсно міцну армію, що народ бореться проти російського окупанта, і тоді вас підтримують. І це факт. Справедливо це або несправедливо, вчасно або невчасно – це інше питання. Це вже дрібниці. Найголовніше – це результат".

Президент повідомив, що держава докладає багато зусиль для діалогу з партнерами, аби вони усім можливим посилювали українську армію, і робили це швидко.

Зеленський знову обурився "зливом" додатку до Плану перемоги

Президент України вдруге розкритикував партнерів через витік інформації про прохання ракет Tomahawk у таємному додатку до Плану перемоги. Як зазначив Зеленський, слід спершу надавати те, про що просить держава, і лише потім розповідати про зміст додатків.

"Будь-який план є сильним, коли його підтримують. І якщо ти хочеш публічно сказати деталі і закриті додатки, які є в плані, що стосуються, наприклад, ракет, які ми просили у наших партнерів, то ти спочатку скажи, що "я даю", а потім розказуй всім, що там в додатках", – висловився глава держави.

На його думку, вчинок партнерів свідчить, що вони "не дуже хочуть щось давати".

Угорщина і вступ до НАТО

Зеленський висловився про можливість блокування Угорщиною запрошення України до НАТО. Він переконаний, що Києву вдасться здолати цю блокаду, "але хочеться, щоби йшла Україна до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки з їх допомогою".

Президент повідомив про підготовку двостороннього документа між Україною та Угорщиною, який повинен "прибрати багато речей, непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і минулого". Частиною документа є й питання безпеки, тобто НАТО.

"І саме формулювання дуже лагідне, з чого можна починати діалог з Угорщиною, – ми просимо не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто – не підтримувати, не голосувати за нас, а – не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях", – розповів український лідер.

Повернення українців з-за кордону

Зеленський вдруге заявив, що українська влада не тиснутиме на громадян, які виїхали за кордон через війну. Водночас він переконаний, що частина українців повернеться, "адже існуючі виплати та соцпідтримка за кордоном закінчиться, і це факт.

Зі слів президента, лідери іноземних держави хочуть залишити у своїх країнах лише тих українців, які працюють.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський переконаний, що українські біженці самі захочуть повернутися! Звідки така впевненість?

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