Спікер Палати представників Джонсон зіткнувся з визначальною дилемою щодо України – CNN

Майк Джонсон міг би допомогти Україні забезпечити її виживання як незалежної нації в найближчі дні.

У руках спікера Палати представників Майка Джонсона доля демократії та народу. І це не Сполучені Штати, які виживуть – навіть якщо майбутні загальні вибори стануть ще одним екзистенційним випробуванням для конституційної системи США.

Країна, яку Джонсон може врятувати, це Україна, проти якої Росія почала повномасштабну війну.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

"Українські солдати опинилися в пеклі окопної війни без набоїв. Є ознаки того, що Росія, можливо, збирається вийти з глухого кута та перевести війну на свій бік. Джонсон міг би полегшити агонію України та допомогти забезпечити її виживання як незалежної нації в найближчі дні. Він міг би дозволити голосування за законопроєкт, який передбачає 60 мільярдів доларів допомоги, яка, на думку Пентагону, необхідна, щоб дозволити Києву продовжувати ефективну боротьбу", - йдеться у статті.

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Скрутне становище Майка Джонсона буде висвітлено на зустрічі чотирьох лідерів Конгресу в Білому домі у вівторок, яку скликав президент США Джо Байден.

"Дилема Джонсона загострюється, оскільки адміністрація США виділяє його як єдину людину, яка може перешкодити або сприяти спробі Путіна стерти Україну з карти світу".

Президент Володимир Зеленський наголосив в інтерв’ю CNN, що його країні не вдасться дати відсіч Росії без допомоги.

Іноземні уряди, які побоюються, що західна коаліція проти Москви може розвалитися без готівки та впливу США, закликають Майка Джонсона діяти.

І тиск ЗСУ, які зазнають поразок на полі бою, загрожує перекласти провину на республіканців, якщо вкрай необхідна зброя незабаром не буде направлена на фронт до України.

"Це жахлива картина для спікера…, якому не вистачає досвіду і важелів впливу, необхідних для того, щоб привести республіканську більшість у форму… Поки що Джонсон надав небагато доказів того, що він має політичну спритність, щоб вибратися зі свого ризикованого становища", - пишуть журналісти.

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Доля Кевін Маккарті – попереднього спікера Палати представників, якого минулого року зняли з посади, щодня ставить під сумнів "здатність Джонсона вижити".

У вівторок, на зустрічі у Білому домі Майк Джонсон буде в чисельній перевазі. Разом з ним на диванах в Овальному кабінеті сидітимуть лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер – усі вони підтримують швидке та значне спрямування коштів для України.

"У Палаті представників є сильна двопартійна більшість, яка готова прийняти цей законопроєкт, якщо він дійде до залу. І це рішення лежить на плечах однієї людини. І історія спостерігає, чи винесе спікер Джонсон цей законопроєкт на розгляд. Якщо він це зробить, це пройде, ми отримаємо для України те, що їй потрібно, щоб Україна досягла успіху. Якщо він цього не зробить, ми не зможемо дати Україні необхідні інструменти, щоб протистояти Росії, і Путін отримає від цього головну вигоду", - сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у програмі CNN.

Але тиск, з яким стикається Джонсон у Білому домі, не можна буде порівняти з люттю, яку він викличе на Капітолійському пагорбі, якщо піддасться Байдену.

Для деяких республіканців ухвалення нового пакету допомоги Україні стане ще одним серйозним провалом для більшості в Палаті представників, яка неодноразово викликала лють своїх найбільш правих законодавців, не вдаючись до надзвичайного скорочення витрат.

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Доля України також є заручницею зростання політичних статків Трампа. Колишній президент досі розлючений через свій перший імпічмент – його звинуватили у зловживанні владою і тиску на Україну задля особистої політичної вигоді.

Схоже, Дональд Трамп віддає перевагу Путіну над демократією.

"Багато громадян говорять, що ми надсилаємо мільярди доларів на захист України, поки наша країна залишається відкритою", - заявив в ефірі на NBC конгресмен Байрон Дональдс із Флориди, який є соратником Трампа.

Представник від Демократичної партії Сет Моултон з Массачусетсу заявив CNN у понеділок після повернення з поїздки до Азії, що союзники США уважно стежать за діями Джонсона, оскільки те, що він зробить далі, вплине на інших супротивників США.

Українські та американські офіційні особи вже попереджають, що нестача боєприпасів спричиняє втрати території та збільшення жертв.

Якщо українці зазнають низки поразок на полі бою – і сили Путіна просунуться вперед – спікера Майка Джонсона та його республіканську більшість можна буде звинуватити у кризі, яка може загрожувати НАТО та збільшити ймовірність бойових дій за участю американських військ.

"Якщо США не нададуть військову допомогу, незабаром ми почнемо бачити, як росіяни досягнуть значних успіхів. Якщо ми взагалі більше не надаватимемо допомоги, цілком можливо, що ви побачите, як лінія фронту почне дуже швидко просуватися на захід до кінця цього року", — сказав науковець American Enterprise Institute Фредерік Каган.

Головоломка Джонсона корениться у підступній внутрішній політиці, але має глибокі міжнародні наслідки. І немає жодних ознак того, що він знає, як це вирішити.

Нагадаємо, лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер заявив, що якщо Україна програє Росії війну, то це матиме руйнівні наслідки для Сполучених Штатів.

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