"Підступний компроміс": ISW попередив, яку пастку готує Путін на переговорах

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Попри публічну риторику про готовність до переговорів, Москва не відмовилася від планів повного знищення української державності. В очах Кремля будь-яке «перемир’я» розглядається лише як пауза перед новою атакою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Пастка «тимчасового компромісу»

Експерти не виключають, що Путін може піти на певні поступки, які він сам вважає тимчасовими. Аналітики попереджають: диктатор може навіть підписати мирну угоду, але його непохитна відданість початковим цілям свідчить про те, що він не задовольниться таким результатом.

Існує висока ймовірність, що Москва використає «перемир’я» для перегрупування сил, щоб згодом порушити домовленості та продовжити агресію задля повної окупації України.

План США проти ультиматуму Кремля

У звіті підкреслюється, що нинішній «мирний план», запропонований США, категорично не влаштовує Путіна.

Пропозиція США: Замороження війни по поточній лінії фронту (зокрема в Запорізькій та Херсонській областях).

Вимога Путіна: Повний вихід ЗСУ з чотирьох українських областей та відмова від вступу до НАТО.

Вимоги Кремля фактично означають капітуляцію України, її роззброєння («демілітаризацію») та зміну влади на проросійську.

Брехня про «перемоги»

Щоб посилити свою позицію на потенційних переговорах, Путін вдається до відвертої брехні про ситуацію на фронті. У ISW звернули увагу, що диктатор перебільшує успіхи своєї армії та заявляє про захоплення населених пунктів (наприклад, Сіверська чи частини Лимана), які насправді контролюються ЗСУ.

Висновок аналітиків однозначний: угода з РФ без надійних гарантій безпеки для України не принесе стійкого миру.

Нагадаємо, у розвідці США спростували інформацію про плани Путіна захопити всю Україну. Очільниця американської національної розвідки різко відреагувала на інформацію щодо намірів Кремля, заявивши про спробу зірвати мирні ініціативи США.