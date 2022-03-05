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Підсумки дев'яти днів війни та Маск, який підтримав Україну: п'ять головних новин за ніч

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Підсумки дев'яти днів війни та Маск, який підтримав Україну: п'ять головних новин за ніч

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин за ніч: 

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підбив підсумки дев'яти днів війни проти Росії. Читати далі –>
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення не лише до тих українців, які проживають на Батьківщині, а до тих, хто за кордоном. Свій виступ британський прем'єр розпочав українською мовою. Читати далі –>
  • Протягом найближчих днів, від 5 до 11 березня, у Європі перебуватиме прем'єр-міністр Канади, "щоб ще більше зміцнити солідарність Канади з європейськими партнерами та союзниками перед обличчям необґрунтованого вторгнення Росії до України". Читати далі –>
  • Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні. Читати далі –>
  • Сингапур підтримав західний світ і запровадив санкції проти Росії через те, що вона пішла війною проти України. Читати далі –>

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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