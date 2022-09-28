"Підсумки референдумів усім очевидні": які фейки поширюють російські окупанти

Маніпуляцію

ЗМІ РФ повідомили, що під час чергової проповіді московський патріарх Кирило закликав усіх вірянин до зміцнення у вірі та до «духовної мобілізації» всіх своїх сил, висловивши сподівання, що це сприятиме повному примиренню Росії та України.

Дезінформацію

Депутат Ради федерації РФ А. Турчак заявив, що «підсумки референдумів усім очевидні, їхня легітимність не викликає сумнівів…, а голосування на референдумах відбувалось вільно та відкрито всупереч зусиллям київського режиму його зірвати».

Дезінформацію

Президент РФ Володимир Путін заявив, що «ситуація з вивезенням зерна з України є цілковитим обманом, [оскільки] зерно з України продовжує йти повз найбідніші країни… [таким чином] Захід провокує глобальну продовольчу кризу, і за цих умов РФ треба забезпечити свою продовольчу безпеку».

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