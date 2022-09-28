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"Підсумки референдумів усім очевидні": які фейки поширюють російські окупанти

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"Підсумки референдумів усім очевидні": які фейки поширюють російські окупанти

Фото: Pexels

Центр протидії дезінформації заявив, що протягом 27 вересня окупанти поширили чергові фейки та маніпуляцію. 

  • Маніпуляцію

ЗМІ РФ повідомили, що під час чергової проповіді московський патріарх Кирило закликав усіх вірянин до зміцнення у вірі та до «духовної мобілізації» всіх своїх сил, висловивши сподівання, що це сприятиме повному примиренню Росії та України.

  • Дезінформацію

Депутат Ради федерації РФ А. Турчак заявив, що «підсумки референдумів усім очевидні, їхня легітимність не викликає сумнівів…, а голосування на референдумах відбувалось вільно та відкрито всупереч зусиллям київського режиму його зірвати».

  • Дезінформацію

Президент РФ Володимир Путін заявив, що «ситуація з вивезенням зерна з України є цілковитим обманом, [оскільки] зерно з України продовжує йти повз найбідніші країни… [таким чином] Захід провокує глобальну продовольчу кризу, і за цих умов РФ треба забезпечити свою продовольчу безпеку».

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
456
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