Підсумки розмови Трампа з Путіним: у Білому домі зробили низку заяв

Зокрема, рух до миру розпочнеться із припинення вогню в енергетиці та інфраструктурі, заявили у Білому домі.

У Білому домі оприлюднили підсумки телефонної розмови американського президента Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна, яка відбулася 18 березня.

Про це написала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією. Кров, яку пролили, і ті кошти, що Україна і Росія витратили на цю війну, краще б витратили на потреби свого народу", - написала Керолайн Левітт.

Також вона надала низку інших тез за пісумками розмови президентів.

Заяви Білого дому після розмови Трампа і Путіна

"Цей конфлікт ніколи не повинен був розпочатися і мав бути припинений давним-давно за допомогою щирих та сумлінних мирних зусиль."

"Рух до миру розпочнеться із припинення вогню в енергетиці та інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо реалізації морського перемир'я у Чорному морі, повного припинення вогню та постійного світу. Ці переговори негайно розпочнуться на Близькому Сході."

"Лідери двох країн погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між США та Росією має величезні перспективи. Це включає величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення світу."

Нагадаємо, переговори телефоном президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна стали найтривалішими в історії перемовин у такому форматі президентів Росії та США.

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