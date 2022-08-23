Підсумки саміту Кримської платформи: що світові політики говорили про Україну, Росію та війну

У Києві 23 серпня завершився другий саміт Кримської платформи за участю близько 60 країн та міжнародних організацій. Всі учасники наголошували на необхідності деокупації Криму та завершенні війни Росії проти України.

ТСН.ua зібрав головні заяви політиків, які виступили на саміті Кримської платформи.

Так, президент України Володимир Зеленський заявив, що саме із захоплення Криму розпочалася деградація Росії.

"Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з "Великою сімкою" і яка тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, що відповідальні за геноцид, загарбницькі дії і депортації", – сказав глава держави.

Він також висловив переконання, що після деокупації Крим разом з Україною стане членом ЄС.

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що планує побувати у Криму після його звільнення від російських загарбників. Він вкотре запевнив, що Польща є надійним тилом для України та справжнім домом для українських біженців під час російської навали.

А ще Дуда під час своєї промови об'єднав разом слова з гімнів обох держав.

"Мій друже Володимире, дорогі українські брати: ще не вмерла Україна, Jeszcze Polska nie zginęła ("Ще не загинула Польща" – ред.), разом до перемоги", – сказав польський лідер.

Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон чітко заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче захопити всю територію України, як він це зробив з Кримом 2014 року. Тому очільник Кремля готує фейкові референдуми задля анексії територій.

Джонсон закликав об'єднатися, щоб не дозволити силою змінювати кордони.

"Перед лицем путінського нападу ми маємо і далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, якої вони потребують, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої сили з усієї території України", – заявив британський прем’єр.

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наслідки від розв’язаної Росією війни проти України відчувають й інші держави світу. Тож політик закликав РФ припинити бойові дії та вивести свої війська з України. Макрон також сказав, що "хотів би нагадати Росії про її зобов'язання з дотримання міжнародного права".

Він наголосив на погіршенні гуманітарної ситуації та дотримання прав людини у Криму після його анексії.

"Рік тому ми збиралися і засудили анексію Криму. Україна обрала шлях дипломатії, тоді як Росія обрала шлях війни. І знову вкотре порушила основи міжнародного права – розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого", – зауважив президент Франції.

Реджеп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у своїй промові сказав, що його держава підтримує повернення Україні анексованого Криму. А війна Росії проти України повинна закінчитись справедливим миром – збереженням територіальної цілісності України.

"Ми вважаємо захоплення Криму незаконним. Це – наша принципова позиція. Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні", – наголосив Ердоган.

Маріо Драґі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі висловив непохитну підтримку України і заявив, що окупація Криму була неприйнятним актом агресії, грубим порушенням міжнародного права.

"У лютому російські війська використали Крим як плацдарм для нападу на півдні України, включно з Херсоном, і продовжують використовувати Крим для створення військового тиску на інші території, зокрема на Миколаїв, Одесу. Росія повинна припинити свою незаконну окупацію, свої жорстокі напади на цивільних осіб", – сказав італійський прем'єр.

Олаф Шольц

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Захід ніколи не визнає так звані "референдуми" про приєднання українських території до РФ. Він також повідомив, що Німеччина та Канада узгодили новий пакет військової допомоги Україні. Уряд ФРН продовжуватиме фінансову допомогу Україні.

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ перетворила Крим на одну з наймілітарізованіших ділянок планети.

"Це стало плацдармом для повномасштабного нападу на Україну. Президент Путін думав, що він може зламати український народ та його Збройні сили, але він помилявся", – сказав генсек Альянсу.

Він також зазначив, що в Україні йде війна на виснаження і зима буде важкою.

Нагадаємо, уряд Німеччині планує передати Україні на озброєння новітні системи ППО IRIS-T.

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