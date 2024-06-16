Підсумкова декларація мирного саміту: Reuters повідомило, що буде у документі

У підсумковій декларації Глобального саміту миру у Швейцарії буде вказуватись вина Росії, яка почала повномасштабну він проти України, чим спричинила масштабні людські страждання та руйнування.

Про це інформує агентство Reuters, яке ознайомилось з документом.

У документі учасники вказують на необхідності поважати територіальну цілісність України.

Журналісти пишуть, що у підсумкові декларації міститься заклик повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС і доступ до її морських портів.

З проекту декларації було видалено попереднє слово "агресія", яке замінили на "війна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський різко висловився щодо Росії на саміті миру.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Франції Еммануель Макрон назвав передумову для миру в Україні.

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