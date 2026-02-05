Підсумки переговорів в Абу-Дабі: Умєров опублікував комюніке

Рустем Умєров / © Associated Press

Другі тристоронні переговори щодо припинення війни в Україні, які відбулися 4-5 лютого в Абу-Дабі, мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Про це йдеться в комюніке за підсумками переговорів за участю делегацій США, України та Росії, яке опублікував секретар РНБО Рустем Умєров.

У документі наголосили, що делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснили взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій», — йдеться в комюніке.

Також делегації домовилися продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів. Вони висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів.

Україна також висловила вдячність президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія близькі до врегулювання «конфлікту».

Раніше ТСН.ua розповів усе, що відомо про другий день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.