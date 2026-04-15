Підсумки засідання "Рамштайну": що пообіцяли Україні партнери

П’ять країн-партнерів України підтвердили рішення про нові внески в програму PURL.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Zelenskiy/Official

На зустрічі у форматі «Рамштайн» партнери України висловили розуміння потреб у посиленні української ППО та у спільному виробництві зброї. Підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п’яти країн-партнерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді міністра оборони України Михайла Федорова.

Український лідер висловив вдячність таким країнам:

  • Німеччині — за продовження нашої роботи щодо ППО та спроможностей українських дипстрайків;

  • Британії — за продовження роботи для постачання необхідних дронів, і важливо, щоб ми й надалі розвивали спільні спроможності;

  • Норвегії – за більш ніж 500 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами, а також 150 мільйонів доларів на посилення нашої логістики;

  • Нідерландам — за понад 200 мільйонів євро на безпілотники;

  • Іспанії - за відчутну готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності;

  • Канаді - за чергове посилення визначених оборонних напрямків;

  • Бельгії — за додаткові кошти на постачання снарядів та посилення нашої ППО;

  • Литві та Естонії — за внески в програму PURL.

«Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про зацікавленість її країни у спільному з Україною виробництві дронів.

