- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Підсумки засідання "Рамштайну": що пообіцяли Україні партнери
П’ять країн-партнерів України підтвердили рішення про нові внески в програму PURL.
На зустрічі у форматі «Рамштайн» партнери України висловили розуміння потреб у посиленні української ППО та у спільному виробництві зброї. Підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п’яти країн-партнерів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді міністра оборони України Михайла Федорова.
Український лідер висловив вдячність таким країнам:
Німеччині — за продовження нашої роботи щодо ППО та спроможностей українських дипстрайків;
Британії — за продовження роботи для постачання необхідних дронів, і важливо, щоб ми й надалі розвивали спільні спроможності;
Норвегії – за більш ніж 500 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами, а також 150 мільйонів доларів на посилення нашої логістики;
Нідерландам — за понад 200 мільйонів євро на безпілотники;
Іспанії - за відчутну готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності;
Канаді - за чергове посилення визначених оборонних напрямків;
Бельгії — за додаткові кошти на постачання снарядів та посилення нашої ППО;
Литві та Естонії — за внески в програму PURL.
«Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про зацікавленість її країни у спільному з Україною виробництві дронів.