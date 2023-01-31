ПІдтримка позиції Байдена щодо F-16 та прогноз МВФ на 2023 рік: головні новини ночі 31 січня

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Головні новини ночі 31 січня:
- У Білому дому відреагували на слова Байдена про невідправлення F-16 в Україну Читати далі –>
- МВФ трішки покращив прогноз для світової економіки в 2023 році Читати далі –>
- Нацгвардія США готується до можливих арктичних конфліктів з Росією та Китаєм - ЗМІ Читати далі –>
- Столтенберг має чималі шанси залишитися на посаді генсека НАТО - ЗМІ Читати далі –>
- Ізраїль та США працюють разом, щоб Іран не отримав ядерної зброї - Нетаньягу Читати далі –>
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