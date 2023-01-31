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ПІдтримка позиції Байдена щодо F-16 та прогноз МВФ на 2023 рік: головні новини ночі 31 січня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
6388
Час на прочитання
1 хв
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ПІдтримка позиції Байдена щодо F-16 та прогноз МВФ на 2023 рік: головні новини ночі 31 січня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 31 січня:

  • У Білому дому відреагували на слова Байдена про невідправлення F-16 в Україну Читати далі –>
  • МВФ трішки покращив прогноз для світової економіки в 2023 році Читати далі –>
  • Нацгвардія США готується до можливих арктичних конфліктів з Росією та Китаєм - ЗМІ Читати далі –>
  • Столтенберг має чималі шанси залишитися на посаді генсека НАТО - ЗМІ Читати далі –>
  •  Ізраїль та США працюють разом, щоб Іран не отримав ядерної зброї - Нетаньягу Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
6388
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