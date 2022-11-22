Підтримка України буде одним із пріоритетів на зустрічі очільників МЗС країн НАТО - Блінкен

Питання допомоги Україні держсекретар США озвучив після телефонної розмови з генсеком Альянсу.

Очільники Міністерств закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу обговорять подальшу підтримку України на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

Повідомляється, що питання допомоги Україні Блінкен озвучив після телефонної розмови з генсеком Альянсу.

"Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю голів МЗС НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, як-от підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції", - написав Блінкен.

Засідання НАТО на рівні очільників Міністерств закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Парламентській асамблеї НАТО, де він наголосив, що якщо Україна отримає повний захист неба, це унеможливить терористичний задум Росії.

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