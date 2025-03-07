Підтримка України: очільники воєнних відомств п’яти європейських країн проведуть зустріч

Міністри оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі зустрінуться у Парижі 12 березня.

Очільники воєнних відомств Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі проведуть зустрічі щодо координації дій на підтримку України.

Про це пише Le Monde.

Міністри оборони зустрінуться в Парижі 12 березня. За день до цього відбудеться саміст начальників штабів європейських країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні.

Міністри обміняються думками щодо посилення підтримки Києва після рішення США призупинити військову допомогу Україні, а також обговорять необхідність переозброєння Європи для гарантування колективної безпеки в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, після суперечки у Білому домі президент України Володимир Зеленський залишив адміністрацію США з порожніми руками, а відносини між обома державами опинилися у руїнах. Тож тепер для усунення частини збитків докладаються серйозні зусилля.

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