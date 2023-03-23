Підтримка України продовжується навіть у Палаті представників, яку контролюють республіканці - Кірбі

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Сенат, контрольований демократами, а також Палата представників з республіканською більшістю продовжать послідовну підтримку України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми дуже вдячні двопалатній і двопартійній підтримці, яку ми маємо на Капітолійському пагорбі. Як ви бачите, вона продовжується навіть у Палаті представників, яка зараз перебуває під контролем республіканців», - зауважив представник Білого дому.

Так він відповів на запитання, чи може перешкодити процесу допомоги Україні риторика, що лунає в Конгресі - насамперед з боку республіканців.

«Керівництво Палати представників було послідовним у бажанні надалі підтримувати Україну. Ми вдячні за це. І ми цілком очікуємо, що це триватиме», - резюмував представник адміністрації США.

Також читайте Палата представників Конгресу США з 15-ї спроби обрала спікера

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що американські сенатори просять президента Байдена надати Україні касетні боєприпаси.

Також кілька американських сенаторів-республіканців критично відреагували на слова свого колеги з Флориди Рона Десантіса про те, що війна в Україні є "територіальною суперечкою".

До того ж група сенаторів від обох партій вимагає від Пентагону відповіді, як відправити літаки F-16 до України. Війна між Росією та Україною «зараз перебуває на критичному етапі», переконані сенатори, стверджуючи, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває другий рік.

Читайте також:

Сенатори США відвідали Україну: про що говорили?