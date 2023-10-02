Підтримка України ЄС не залежить від того, як триватиме війна наступними днями чи тижнями - Боррель 

Підтримка України з боку Європейського Союзу - постійна та структурована, бо ЄС стикається з загрозою.

Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

“Наша підтримка України не залежить від того, як триватиме війна наступними днями чи тижнями. Українські солдати долають потужні російські оборонні укріплення. Супутникові знімки показують, що ці укріплення подекуди завширшки 25 км”, – зауважив він.

Боррель зауважив, що контрнаступ складний; міни дуже ускладнюють бойові дії.

“Наша підтримка не залежить від одного дня. Це постійна, структурована підтримка, тому що ми стикаємося з екзистенційною загрозою. Вона не вирішується в один день. Українці борються відважно і з тими можливостями, які в них є. Ми хочемо, щоб вони були більш успішними, тому нам треба надавати більше зброї і швидше”, – резюмував високий представник ЄС.

Нагадаємо, що раніше Боррель прибув до Києва та вшанував пам'ять українських воїнів.

До того Боррель побував в Одесі.