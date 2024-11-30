Підтримка Зеленського впала: у The Times пояснили, що підірвало рейтинг президента

Рейтинг президента України Володимира Зеленського суттєво скоротився і в останні місяці продовжує відчутно зменшуватися.

Про це пише видання The Times.

Журналісти пишуть, що Валерій Залужний, якого Зеленський звільнив у лютому після чуток про розбіжності з приводу ведення війни, також є найбільш довіреною фігурою України, як показало опитування. Хоча він ще відкрито не заявляв про будь-які політичні амбіції, його призначення на дипломатичну посаду в Лондоні багато аналітиків розцінили як спробу Зеленського відтіснити його на другий план.

"Дуже складно бути популярним президентом, коли у вас уже три роки триває повномасштабна війна. Люди втомилися, і майже в кожного є хтось, кого вони втратили. Це величезний виклик для Зеленського", - сказала депутатка парламенту Олександра Устінова.

За даними видання, існує небезпека, що популярність Зеленського може впасти ще сильніше, якщо він продовжить слідувати пропозиції Вашингтона про те, що Україна повинна почати відправляти на фронт молодих людей.

Як змінився рівень довіри українців до президента

У вересні-жовтні 2024 року 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 37% - не довіряють. Від травня показники практично не змінилися, свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні російського вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

Після початку повномасштабного вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року - до 64%, до травня 2024 року - до 59%. Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники майже не змінилися.

Нагадаємо, британська газета Financial Times визнала президента України Володимира Зеленського людиною за версією року. Журналісти назвали його втіленням мужності та стійкості українців у боротьбі проти російської агресії.

Financial Times зазначає, що до вторгнення ЗС РФ до України 24 лютого багато українців не сприймали Зеленського серйозно.

В Україні, за даними видання, точаться суперечки, чи "може Зеленський бути доречною людиною для наступного світу".

"Перемога належатиме не лише президенту. Деякі українці роблять собі ім'я на війні й мають політичні амбіції. Можна очікувати, що разюча мобілізація українського громадянського суспільства з лютого зробить країну більш вимогливою до своїх лідерів", — зазначила газета.

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