Підтримка Зеленського зросла, позаду Порошенко і Бойко: з'явилися результати нового опитування

Рейтинг Зеленського за місяць зріс.

Глава держави Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу, за нього наразі готові проголосувати понад 30% опитаних українців. На другому місці опинився б п'ятий президент Петро Порошенко.

Про це свідчать дані нового опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 2- 4 вересня 2021 року.

Так, згідно з даними опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 31,1% проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). Порівняно з початком серпня рейтинг чинного глави держави зріс за 27 до 31%.

На другій сходинці, за голосами респондентів, опинився п'ятий президент Петро Порошенко, якого готові підтримати 13,3%. Також у трійці лідерів - Юрій Бойко із результатом у 10,9% голосів.

Далі у списку Юлія Тимошенко, яку підтримує 9,2% опитаних українців, 6,1% – Ігор Смешко, 5,7% – Володимир Гройсман, 5,7% – Євгеній Мураєв, 4,1% – Олег Ляшко. У Дмитра Разумкова підтримка у 3,7%, а в Арсенія Яценюка - 3,1%. Підтримка інших кандидатів нижче 2%.

Соціологічна група "Рейтинг"

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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