Байден підтвердив передавання систем Patriot і анонсував нову допомогу: деталі

"Ви ніколи не залишитеся наодинці", – звернувся Джо Байден до українського народу.

США підтримуватимуть хоробрий народ України стільки, скільки необхідно.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден на брифінгу за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Байден запевнив, що Украна має двопартійну підтримку у Конгресі.

Президент США оголосив про додатковий пакет допомоги, зазначивши, що він включатиме батарею систем ППО Patriot. За словами Байдена, потрібен деякий час, щоб українські військові завершили необхідну підготовку для роботи з системою, але сутчонив, що "патріоти" стануть "вирішальним фактором" для оборони України.

"Сьогодні надійшов наступний транш – 1 млрд 850 млн доларів", – сказав очільник Білого дому.

Кошти підуть на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони США, а також на військову освіту та підготовку українських військових.

Крім того, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направить Україні гуманітарну допомогу на суму понад $374 млн.

"Сьогодні USAID виділяє понад 374 мільйони доларів як терміново необхідну гуманітарну допомогу для України. Це забезпечить продовольчу та грошову допомогу понад 1,5 мільйонам українців, а також доступ до медичної допомоги, безпечної питної води та допоможе зігрітися вдома посереж зими 2,5 млн українців", – сказав Байден.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув до Вашингтона, на зустріч з Джо Байденом.

Глава Білого дому заявив, що для нього "честь бути поруч з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін".

Своєю чергою Володимир Зеленський певен, що цей візит став історичним і заявив про новий етап у взаєминах США та України.

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