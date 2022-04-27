Підтримує війну проти України: колишній друг Путіна розповів, хто мав стати наступником диктатора РФ

Нинішню голову Ради федерації РФ, яка родом із Хмельницької області, Валентину Матвієнко готували в наступники Володимира Путіна.

Володимир Путін сам запропонував Валентині Матвієнко, яка підтримує агресивну політику глави Кремля і війну проти України, стати його наступницею, але, це мало бути на його умовах.

Про це розповів колишній друг російського диктатора Сергій Пугачов в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Валю я знаю дуже добре. Валентина свого часу була наступником Путіна... Вона була найвірогіднішим наступником ще до Медведєва і Сергія Іванова. Вона була тоді губернатором Санкт-Петербурга. Путін дійсно її запросив, поговорив, запропонував стати наступником, а потім, коли він їй скаже - через чотири роки або чотири місяці, - вона (повинна піти. - Ред.)", - розповів Пугачов.

За його словами, Матвієнко на той момент не була замішана в корупції.

"Валентина, попри всіх її зради та інше, на відміну від всієї цієї команди Путіна, - людина рішуча. Жодних корупційних (заяв) я ніколи особисто не чув від неї. Я впевнений, що путінська команда її забанила як наступника... Я пам'ятаю, як це було. Люди прийшли зокрема і до мене і сказали: "Скажи Володі, що Матвієнко всьому місту розповіла, що вона майбутній президент, мовляв, давайте, шикуйтеся в чергу, зараз почнеться роздача". Це, звичайно, було не так. Вона просто їх не влаштовувала, тому що вона не дуже поступлива людина", - зазначив він.

Нагадаємо, колишній друг Путіна поділився деталями про здоров'я російського диктатора.

Читайте також: