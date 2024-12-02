Підтримують російську агресію: Бербок розкритикувала Китай напередодні візиту до Пекіну

Під час візиту до Китаю голова МЗС Німеччини проведе зустріч з китайським колегою Ван Ї 2 грудня.
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок перед своїм візитом до Китаю розкритикував Пекін через те, що він підтримує економічно та військово Росію.
Про це інформує "Радіо Свобода", з посиланням на DPA.
Вона заявила, що Китай не слідує забезпеченню миру, натомість підтримує РФ у економічній та військовій сферах.
"Замість того, щоб нести відповідальність за мир і безпеку у світі як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай йде проти наших ключових європейських інтересів, надаючи економічну і військову допомогу Росії", - сказала сербок.
Бербок під час візиту до Китаю проведе зустріч з китайським колегою Ван Ї 2 грудня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай прокоментував удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.
Крім того, ми раніше інформували, що китайські компанії почали припиняти продаж товарів Росії через обвал рубля.
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