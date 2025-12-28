- Дата публікації
Категорія
Політика
Підтримка України та Тиск на Кремль: Фон дер Ляєн про плани на наступний рік
Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну на шляху до справедливого миру, посилюватиме тиск на Росію та супроводжуватиме Київ у процесі вступу до ЄС.
Напередодні зустрічі лідерів США та України очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу та озвучила ключові пріоритети на 2026 рік.
Про це вона написала у мережі Х.
За словами фон дер Ляєн, напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським Єврокомісія провела консультації з низкою європейських лідерів.
У результаті сторони дійшли спільної позиції щодо подальшої підтримки України на шляху до справедливого й тривалого миру, а також зміцнення її обороноздатності як невід’ємної складової безпеки Європи.
«Ми вітаємо всі зусилля, що ведуть до нашої спільної мети — справедливого та тривалого миру, який зберігає суверенітет і територіальну цілісність України. Це також зміцнює безпеку та обороноздатність країни як невід’ємну частину безпеки нашого континенту», — наголосила глава Єврокомісії.
Вона також підкреслила, що Європа не послаблюватиме тиск на Росію та продовжить активну роботу щодо європейської інтеграції України.
«У 2026 році Єврокомісія й надалі тиснутиме на Кремль, підтримуватиме Україну та інтенсивно працюватиме над тим, щоб супроводжувати Україну на її шляху до членства в ЄС», — повідомила фон дер Ляєн.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.
Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.