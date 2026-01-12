ТСН у соціальних мережах

Політика
197
1 хв

Підтримка Зеленського зросла, Залужного — знизилася: нові дані соцопитування

Порівняння результатів соціологічного дослідження за грудень 2025-го та січень 2026 року показує: рівень підтримки президента Володимира Зеленського зріс, тоді як у Валерія Залужного — дещо знизився. Водночас загальна конфігурація лідерства, за оцінкою авторів дослідження, суттєво не змінилася.

директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній і засновник дослідницької компанії Active Group Active Group Андрій Єременко

Про це йдеться у дослідженні видання «ПОЛІТАРЕНА» та компанії Active Group.

Зеленський додає, Залужний втрачає кілька пунктів

За даними дослідників, підтримка Володимира Зеленського зросла з 26,8% у грудні 2025 року до 32,2% у січні 2026-го. Натомість підтримка Валерія Залужного знизилася з 25,1% до 22,1%.

Що відбувається з іншими кандидатами

У групі інших потенційних кандидатів фіксуються менш помітні, але показові зміни:

Петро Порошенко: зростання з 9,8% до 10,4% — автори дослідження пояснюють це збереженням стабільного ядра електорату.

Кирило Буданов: зниження з 10,9% до 9,4%.

Дмитро Разумков: більш відчутне падіння з 8,1% до 4,8%.

«Загалом ці показники не змінюють конфігурації лідерства, але вказують на відсутність тенденцій до консолідації підтримки навколо альтернативних політичних фігур», — зазначають дослідники.

Висока частка невизначених

Окремо соціологи звертають увагу на значну частку тих, хто не визначився з вибором: 13,1% респондентів не змогли назвати кандидата. Ще понад 19% або не планують брати участь у виборах, або готові зіпсувати бюлетень.

На думку авторів дослідження, це може свідчити про електоральну фрагментацію та відсутність чіткої консолідації навколо «нового лідерства», а громадська думка «балансує між стриманою надією та недовірою».

Контекст

Нагадаємо, видання «Політарена» спільно з компанією Active Group в межах нового проєкту продовжує регулярні вимірювання громадської думки та політичної динаміки в Україні.

197
