"Підтвердив підтримку США": що сказав Байден після зустрічі з Зеленським

Він додав, що йдеться про тісну співпрацю з питань енергетичної безпеки.
Президент США Джо Байден прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це очільник Білого дому повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.
In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States' support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh— President Biden (@POTUS) September 1, 2021
"Під час свого сьогоднішнього візиту до президента Зеленського я підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, нашої тісної співпраці з питань енергетичної безпеки та наших спільних демократичних цінностей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.
До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.
Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".