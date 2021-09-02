"Підтвердив підтримку США": що сказав Байден після зустрічі з Зеленським

"Підтвердив підтримку США": що сказав Байден після зустрічі з Зеленським

Він додав, що йдеться про тісну співпрацю з питань енергетичної безпеки.

Президент США Джо Байден прокоментував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це очільник Білого дому повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.

In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States' support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

"Під час свого сьогоднішнього візиту до президента Зеленського я підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, нашої тісної співпраці з питань енергетичної безпеки та наших спільних демократичних цінностей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.

Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

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Зустріч Зеленського і Байдена: на сайті Офісу президента з`явилася спільна заява України і США

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