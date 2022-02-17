"Підвищуються ставки": Зеленський розповів, навіщо Росії визнання "ЛДНР"

Голова держави сказав, що визнання "ЛДНР" – це односторонній вихід з Мінських угод.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін може визнати незалежність самопроголошених "республік" Донбасу, щоб таким чином підвищити ставки.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Так, я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови щодо України і НАТО. А ті якось з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання т.зв. "ЛДНР" – це односторонній вихід з "Мінська", – заявив Зеленський.

Водночас він зауважив, що в таких діях російської влади немає нічого новаторського.

"Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ жодного новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває", – заявив президент.

Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого зробила перший крок до визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР", ухваливши відповідний законопроєкт. Тепер документ повинен схвалити Путін.

Реагуючи на це, Верховна Рада ухвалила постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати незалежності псевдореспублік.

Держдума Росії ухвалила законопроєкт щодо визнання "ЛДНР"

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