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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Підживлення воєнної машини Путіна: чи стикнуться Індія та Китай із санкціями через російську нафту

Американські сенатори закликають ввести мита до 500% проти країн, які купують російську нафту. Індія вже відреагувала.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
США погрожують санкціями Індії, Китаю

США погрожують санкціями Індії, Китаю. / © ТСН.ua

Сполучені Штати можуть запровадити нові економічні заходи проти країн, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема закуповуючи нафту й газ. З такою заявою виступили американські сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ), які просувають у Конгресі двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Москви.

Про це пише Times of India.

Серед потенційних об’єктів — Індія, Китай та Бразилія, країни БРІКС, які, за словами сенаторів, фактично підтримують війну в Україні, фінансуючи воєнну машину Кремля через закупівлю енергоносіїв.

“Ми продовжимо просувати законопроєкт із ще жорсткішими санкціями, щоб зупинити ті країни, які підживлюють путінську війну”, — написав Блюменталь у X.

У заяві сенаторів йдеться про можливість введення тарифів до 500% для держав, які не припинять імпорт російських енергоносіїв.

Ультиматум Трампа

Нові попередження лунають на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який озвучив ультиматум: якщо Москва не погодиться на припинення вогню в Україні протягом 50 днів, Сполучені Штати запровадять 100% “вторинні мита” на російський експорт. Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп наголосив, що “США незадоволені діями Росії” і готові діяти жорстко.

Блюменталь назвав цю заяву “проривною” та додав, що “лише демонстрація сили може змусити Путіна сісти за стіл переговорів”.

У спільній заяві сенатори Грем і Блюменталь підтримали ініціативу президента та закликали використати мита як інструмент тиску на країни, які співпрацюють з Росією. На їхню думку, ключова мета — змусити Москву погодитися на переговори, а не запровадити нові санкції заради санкцій.

Реакція Індії

На тлі жорсткої риторики США Індія вже заявила про контакти з американською стороною. Глава МЗС С. Джайшанкар підтвердив, що офіційні Нью-Делі звернулися до сенатора Грема, щоб донести свої занепокоєння з приводу енергетичних інтересів країни.

“Ми пояснили нашу позицію, у тому числі щодо безпеки енергопостачання. Побачимо, до чого це призведе”, — сказав Джайшанкар на пресконференції.

Раніше ТСН.ua писав, якщо Дональд Трамп справді має намір вдарити по Росії санкціями, його першим дипломатичним кроком мало б стати звернення не до Москви, а до Пекіна. Президент США міг би попередити китайське керівництво: у них є лише 50 днів, аби зупинити закупівлі російської нафти, інакше проти них запрацюють 100-відсоткові американські тарифи.

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