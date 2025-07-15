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Підживлення воєнної машини Путіна: чи стикнуться Індія та Китай із санкціями через російську нафту
Американські сенатори закликають ввести мита до 500% проти країн, які купують російську нафту. Індія вже відреагувала.
Сполучені Штати можуть запровадити нові економічні заходи проти країн, які допомагають Росії обходити санкції, зокрема закуповуючи нафту й газ. З такою заявою виступили американські сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ), які просувають у Конгресі двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Москви.
Про це пише Times of India.
Серед потенційних об’єктів — Індія, Китай та Бразилія, країни БРІКС, які, за словами сенаторів, фактично підтримують війну в Україні, фінансуючи воєнну машину Кремля через закупівлю енергоносіїв.
“Ми продовжимо просувати законопроєкт із ще жорсткішими санкціями, щоб зупинити ті країни, які підживлюють путінську війну”, — написав Блюменталь у X.
У заяві сенаторів йдеться про можливість введення тарифів до 500% для держав, які не припинять імпорт російських енергоносіїв.
Ультиматум Трампа
Нові попередження лунають на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який озвучив ультиматум: якщо Москва не погодиться на припинення вогню в Україні протягом 50 днів, Сполучені Штати запровадять 100% “вторинні мита” на російський експорт. Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп наголосив, що “США незадоволені діями Росії” і готові діяти жорстко.
Блюменталь назвав цю заяву “проривною” та додав, що “лише демонстрація сили може змусити Путіна сісти за стіл переговорів”.
У спільній заяві сенатори Грем і Блюменталь підтримали ініціативу президента та закликали використати мита як інструмент тиску на країни, які співпрацюють з Росією. На їхню думку, ключова мета — змусити Москву погодитися на переговори, а не запровадити нові санкції заради санкцій.
Реакція Індії
На тлі жорсткої риторики США Індія вже заявила про контакти з американською стороною. Глава МЗС С. Джайшанкар підтвердив, що офіційні Нью-Делі звернулися до сенатора Грема, щоб донести свої занепокоєння з приводу енергетичних інтересів країни.
“Ми пояснили нашу позицію, у тому числі щодо безпеки енергопостачання. Побачимо, до чого це призведе”, — сказав Джайшанкар на пресконференції.
Раніше ТСН.ua писав, якщо Дональд Трамп справді має намір вдарити по Росії санкціями, його першим дипломатичним кроком мало б стати звернення не до Москви, а до Пекіна. Президент США міг би попередити китайське керівництво: у них є лише 50 днів, аби зупинити закупівлі російської нафти, інакше проти них запрацюють 100-відсоткові американські тарифи.