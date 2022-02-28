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Піклуючись про добробут простих українців: США надають майже 54 мільйонів доларів постраждалим від вторгнення Росії

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Піклуючись про добробут простих українців: США надають майже 54 мільйонів доларів постраждалим від вторгнення Росії

УНІАН

Фінансування включає близько 26 мільйонів доларів від Держдепартаменту та 28 мільйонів від Агентства США з міжнародного розвитку. 

США нададуть Україні гуманітарну допомогу на суму майже 54 мільйонів доларів. 

Про це інформує посольство США у Києві у повідомленні у Facebook. 

"Піклуючись про добробут простих українців, ми оголошуємо про надання гуманітарної допомоги на суму майже 54 мільйонів доларів постраждалим від подальшого вторгнення Росії. Фінансування включає близько 26 мільйонів доларів від Держдепартаменту та 28 мільйонів від Агентства США з міжнародного розвитку", - йдеться у повідомленні. 

 Повний текст заяви можна знайти за посиланням

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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