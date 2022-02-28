Піклуючись про добробут простих українців: США надають майже 54 мільйонів доларів постраждалим від вторгнення Росії

Піклуючись про добробут простих українців: США надають майже 54 мільйонів доларів постраждалим від вторгнення Росії

Фінансування включає близько 26 мільйонів доларів від Держдепартаменту та 28 мільйонів від Агентства США з міжнародного розвитку.

США нададуть Україні гуманітарну допомогу на суму майже 54 мільйонів доларів.

Про це інформує посольство США у Києві у повідомленні у Facebook.

"Піклуючись про добробут простих українців, ми оголошуємо про надання гуманітарної допомоги на суму майже 54 мільйонів доларів постраждалим від подальшого вторгнення Росії. Фінансування включає близько 26 мільйонів доларів від Держдепартаменту та 28 мільйонів від Агентства США з міжнародного розвитку", - йдеться у повідомленні.

Повний текст заяви можна знайти за посиланням.

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