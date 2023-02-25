Пили шампанське та дивились пропагандистів: у США чиновники РФ влаштували вечірку на "День захисника Вітчизни"

Російські чиновники пишно відзначили 23 лютого у Вашингтоні "День Радянської армії".

Російські чиновники у посольстві округу Колумбія (США) у четвер, 23 лютого, влаштували вечірку, на якій відзначали "День захисника Вітчизни".

Про це повідомили американські ЗМІ.

Перед входом до посольства того вечора були протестувальники, які трохи "зіпсували" свято росіянам, засуджуючи дипломатів за війну, яку Росія розв'язала проти України.

"Путін=Гітлер", – написано на одному з плакатів, який тримав демонстрант.

Як повідомляють джерела, російські чиновники проводили святкування у великій залі посольства, прикрашеній мозаїкою Радянських часів. На екрані показували відео про російських військових, а також кадри випробувального запуску балістичної ракети.

У залі також були репродукції листів, які російські діти писали солдатам на фронт: малюнки винищувачів і гелікоптерів, барвисті зображення санкціонованої жорстокості. На одному з плакатів майоріла велика літера Z – символ війни Росії проти України.

Дипломати смакували російські делікатеси та потягували бурбон, вино і, звісно, шампанське.

Нагадаємо, Володимир Путін 21 лютого 2023 року виступив зі зверненням перед Федеральними зборами, у якому заявив, що західні країни намагаються перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння". За словами російського диктатора, нібито не Росія розв’язала війну. Натомість звинуватив Захід і Київ у нібито розв’язанні війни на Донбасі.

А вже 22 лютого лютого росіяни на московському стадіоні "Лужники" святкували річницю вторгнення до України.

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