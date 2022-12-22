Піонтковський оцінив візит Зеленського до Вашингтона: "Рішучість США і Байдена йти далі"

Опозиціонер гадає, що Сполучені Штати готові знімати з себе самообмеження підтримки перемоги України у війні.

Із візитом президента України Володимира Зеленського до США фактично руйнуються принципові самообмеження Вашингтона на види допомоги. Зокрема, йдеться про надання ЗРК Patriot та ймовірне передавання далекобійних ракет ATACMS.

Таку думку висловив російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє "24 канал".

Він нагадав, що США до останнього часу вмикали принципові самообмеження на види допомоги.

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"Одне з таких обмежень руйнується з постачанням Patriot. Мовиться про те, що американські військові у жодному разі не повинні безпосередньо бути втягнуті у воєнні дії на території України", – сказав Піонтковський.

Він зауважив, раніше у США пояснювали, що не надають Patriot через її складність та необхідність присутності американських спеціалістів. За даними Піонтковського, українці начебто давно готуються до роботи з Patriot на базі "Рамштайн".

"Однак якась присутність громадян США необхідна і це формально руйнує самообмеження, які діяли до сьогодні. Так чи інакше, але американці, слава Богу, залучені у нашу спільну боротьбу", – сказав публіцист.

Він також нагадав про ще одне самообмеження Сполучених Штатів – не передавати ракети, що можуть завдавати ударів по території Росії, зокрема ATACMS. Проте дискусія про далекобійні ракети знову розгорнулася саме перед візитом Зеленського до Вашингтона.

"Не відкидаю, що оголосять про передавання ATACMS. Програма мінімум виходу американців з цього обмеження – це передача Patriot. Думаю, що зараз цей процес прискориться", – прогнозує Піонтковський.

Російський опозиціонер також відзначив, що візит президента України до США зрежисовано на найвищому рівні. Адже нещодавно там був Макрон, проте йому надали можливість звернутися до об'єднаної сесії двох палат Конгресу, як Зеленському.

"Це говорить про рішучість США і президента Байдена йти далі, знімати з себе обмеження підтримки перемоги України у війні", – запевнив Піонтковський.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де зустрівся з Байденом. Анонсувалося, що сторони обговорюватимуть ситуацію на фронті та підтримку України: надання зброї, тренування військових та антиросійські санкції.

Цього ж дня Байден оголосив про виділення Україні 1 млрд дол. військової допомоги. А держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,85 млрд дол., до якого зокрема увійдуть ЗРК Patriot.

Зауважимо, Байден заявив, що американський народ стоятиме поряд з українцями до перемоги у війні.

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