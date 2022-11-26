Піонтковський заявив, що США не поспішають давати України ATACMS задля керованого розпаду РФ

Публіцист гадає, що у США є страх стрибка в невідомість і вони хочуть забезпечити "керований процес розпаду Росії" – не українцями, а американцями.

Російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що Україна таки отримає від США снаряди ATACMS та інше необхідне для перемоги озброєння, проте це не відбувається швидко, адже Вашингтон прагне забезпечити контрольований розпад Росії.

Таку думку Піонтковський висловив проєкту "Гроші".

"По-перше, воно (озброєння – ред.) надійде. Але я відповім, чому воно досі не надійшло. По-перше, є величезна путінська п’ята колона навколо того ж Трампа, який вимагає взагалі припинити підтримку. Але ми говоримо зараз про боротьбу всередині байденівської адміністрації. Я думаю, що там ось на чаші терезів – дві речі. Так, вони – за перемогу зараз. Вони погодилися, вони за перемогу України. З іншого боку – традиційна обережність Америки", – сказав публіцист.

Він навів приклад, який "допоможе зрозуміти безглуздість американської свідомості". Йдеться про візит 41-го президента США Джорджа Буша-старшого до України 1991 року, під час якого він закликав Київ не наполягати на незалежності держави.

"Він приїхав до Києва. Серпень 91-го року. Виступав не у Верховній Раді, бо не було тоді Верховної Ради, був "Верховний Совєт". Він закликав українців, ну мало не слізно, що в жодному разі не наполягайте на своїй незалежності. Його освистали навіть комуністи. Це свідчить про повне нерозуміння американцями психології українців. У США є страх стрибка в невідомість", – пояснив Піонтковський.

Він переконаний, що США хочуть забезпечити "керований процес розпаду Росії" – не українцями, а американцями.

"Традиційна така ось школа політичної думки – все повинно бути керованим, обережним", – додав опозиціонер.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ракети ATACMS з дальністю дії 300 кмнаблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі військові склади ворога у глибині окупованих територій.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, ATACMS Україні не дають через дві можливі причини: бо бачать, що ЗСУ і так непогано пораються на полі бою та через побоювання атак по території РФ.

Водночас російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін вважає, що подальші масовані російські обстріли України збільшують шанси на отримання ракет ATACMS.

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