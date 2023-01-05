Пішли на перерву: у Палаті представників республіканці досі не обрали спікера

Після шести марних спроб обрати спікера у Палаті представників Конгресу США оголосили перерву.

Про це повідомляє Укрінформу.

Шосте голосування, яке відбулося в Палаті представників мало відрізнялося від попередніх спроб, що мали місце два дні поспіль.

Лідер Республіканської партії в нижній палаті Кевін Маккарті, який вважається основним кандидатом на посаду спікера, не спромігся набрати мінімально необхідних 218 голосів.

Два десятки його однопартійців, які представляють консервативне та ультраправе крило партії, гостро розкритикували Маккарті та висунули свого кандидата.

А ось демократи вшосте продемонстрували тверду єдність, віддавши всі свої 212 голосів за власного кандидата Хакіма Джеффріса.

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Нагадаємо, що Байден прокоментував провальні спроби республіканців обрати спікера Палати представників. Його трохи збентежила така ситуація, але втручатися у процес він не буде.

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