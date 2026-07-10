Пішли на третє коло: Варшава і Київ відновили переговори про обмін МіГів на українські БПЛА

Україна та Польща втретє намагаються домовитись про обмін винищувачів на безпілотні технології / © Getty Images

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Влада Польщі та українське військове керівництво поновили перемовини щодо обміну бойових літаків на новітні технології безпілотників. Паралельно обидві країни готуються до спільного виробництва та обслуговування передових зенітних ракет.

Про це повідомило PAP.

Обмін винищувачів на безпілотники

Очільник польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш підтвердив наявність чіткої пропозиції щодо взаємовигідного військового бартеру. Ініціатива передбачає передавання польських винищувачів МіГ-29 в обмін на передові українські технології створення та застосування безпілотників.

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«Є чітка пропозиція: МіГи за дрони. Українці сказали так, потім почали думати, тепер повернулися до розмов, і це дуже добре. Сподіваюся, що ця пропозиція матиме позитивний фінал», — заявив польський міністр.

У сусідній країні прагнуть якомога швидше перейняти та інтегрувати здобутий на війні український бойовий досвід у власні оборонні системи. Наразі сторони продовжують активні переговори щодо практичної імплементації цих рішень у військову структуру Польщі.

Спільне виробництво ракет Patriot

Окрім військової авіації, стратегічне партнерство розширюється і у сфері протиповітряної оборони. Нещодавно американське керівництво оголосило про надання ліцензії на виготовлення ракет для комплексів Patriot безпосередньо на українській території.

Польська сторона братиме пряму участь у цьому важливому процесі, оскільки країна увійшла до спеціальної групи з чотирьох держав НАТО, яким Сполучені Штати дозволили трансфер відповідних технологій та довірили створення сервісних центрів. Зазначається, що організація та запуск виробництва потребуватимуть кількох тижнів.

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Водночас польське керівництво повідомило про плани відновити найближчим часом ротацію понад десяти тисяч американських військовослужбовців на своїй території, що вважається найкращою інвестицією у регіональну безпеку.

Нагадаємо, Україна та США політично погодили виробництво систем Patriot на українській території. Зеленський розповів про ліцензії та нові постачання PAC-3 та розкрив, коли і як Україна зможе розпочати виробництво.

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