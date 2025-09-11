- Дата публікації
Після атаки на Польщу Сікорський зробив тривожну заяву по терміни війни в Україні
Польський міністр заявляє, що справжні цілі Путіна “амбітніші, ніж думають деякі люди”.
Російський диктатор Володимир Путін піде на мир, коли зрозуміє, що не може перемогти за прийнятну ціну.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі радіостанції RMF FM, пише The Guardian.
Саме тому, наголошує він, розмови про досягнення з Кремлем угоди фактично затягують війну. Це, каже Сікорський, підкріплює віру Путіна в те, “що він може досягти політично того, чого його армія не в змозі досягти в Україні”.
“Я не належу до тих, хто вірить у швидкі рішення. Це колоніальна війна. Історично такі війни зазвичай тривали близько десяти років”, - висловився польський дипломат.
Сікорський наголошує, що “фюрер” Кремля “веде гібридну війну по всій Європі”. З його слів, насправді цілі Путіна “амбітніші, ніж думають деякі люди”.
“Він не лише хоче домінувати в Україні, а й витіснити Сполучені Штати з Європи та розколоти Альянс”, - наголосив очільник МЗС Польщі.
Як повідомлялося, на тлі падіння дронів у Польщі Сікорський заявив, що країна може зіткнутися з серйознішими порушеннями свого повітряного простору дронами РФ, ніж ті, що сталися вночі 10 вересня. Політик підкреслив, що не може «прикидатися, що гірше бути не може».
Нагадаємо, раніше речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готується далі вести війну. З його слів, “готова добиватися своїх цілей щодо України мирним шляхом”, але зараз нібито така можливість відсутня. Саме тому Москва “продовжуватиме спецоперацію”.