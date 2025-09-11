Після атаки на Польщу Сікорський зробив тривожну заяву по терміни війни в Україні

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін піде на мир, коли зрозуміє, що не може перемогти за прийнятну ціну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі радіостанції RMF FM, пише The Guardian.

Саме тому, наголошує він, розмови про досягнення з Кремлем угоди фактично затягують війну. Це, каже Сікорський, підкріплює віру Путіна в те, “що він може досягти політично того, чого його армія не в змозі досягти в Україні”.

“Я не належу до тих, хто вірить у швидкі рішення. Це колоніальна війна. Історично такі війни зазвичай тривали близько десяти років”, - висловився польський дипломат.

Сікорський наголошує, що “фюрер” Кремля “веде гібридну війну по всій Європі”. З його слів, насправді цілі Путіна “амбітніші, ніж думають деякі люди”.

“Він не лише хоче домінувати в Україні, а й витіснити Сполучені Штати з Європи та розколоти Альянс”, - наголосив очільник МЗС Польщі.

Як повідомлялося, на тлі падіння дронів у Польщі Сікорський заявив, що країна може зіткнутися з серйознішими порушеннями свого повітряного простору дронами РФ, ніж ті, що сталися вночі 10 вересня. Політик підкреслив, що не може «прикидатися, що гірше бути не може».

Нагадаємо, раніше речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готується далі вести війну. З його слів, “готова добиватися своїх цілей щодо України мирним шляхом”, але зараз нібито така можливість відсутня. Саме тому Москва “продовжуватиме спецоперацію”.