Після атаки РФ Зеленський скасовує частину візиту до ПАР і повертається до України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР та після зустрічі з президентом Рамафосою негайно повертається до України.

Про це повідомив сам президент.

«Україна пережила масштабну повітряну атаку — понад 200 повітряних цілей. Це ракети, балістика і дрони. Є руйнування, є втрати у нашій столиці. Є руйнування в інших регіонах. Понад 80 осіб отримали поранення. Наразі ще тривають рятувальні операції. Через російську атаку я вирішив скоротити програму візиту до ПАР, але я доручив міністру закордонних справ провести всі зустрічі, які планувалися», — сказав він.

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Президент також нагадав, що Україна була готова припинити вогонь не тільки на Великдень.

Нагадаємо, Зеленський 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки для переговорів з президентом Сирілом Рамафосою.

Російські війська вночі, 24 квітня, завдали комбінованого удару по Україні. За даними МВС, під масованим ударом РФ були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя, найбільше постраждав Київ.

Загалом Повітряні сили виявили 215 повітряних цілей.