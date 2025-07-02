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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Після дзвінка Путіну Макрон зв’язався з Берліном: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і повідомив про неї уряд Німеччини.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Стармер, Мерц та Макрон

Стармер, Мерц та Макрон.

Французький уряд поінформував Німеччину про нещодавній телефонний дзвінок президента Еммануеля Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє NTV.

Як заявив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус, Берлін отримав не лише інформацію про сам факт розмови, а й про її зміст.

За словами Корнеліуса, темою дзвінка стало обговорення іранської ядерної програми. Він підкреслив, що німецький уряд не даватиме розгорнутої оцінки цьому кроку Парижа: “Ми не оцінюємо цей крок докладно”.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наразі не планує телефонних контактів із Путіним.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вперше від 2022 року провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє Єлисейський палац, серед основних тем були іранська ядерна програма, ситуація на Близькому Сході та війна в Україні.

Під час розмови Макрон закликав Путіна до якнайшвидшого припинення вогню та зазначив, що планує продовжити діалог з російським лідером.

Після розмови з Путіним Макрон також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Як повідомили джерела “Суспільного”, діалог був конструктивним. Французький президент поінформував українського колегу про зміст розмови з Кремлем.

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