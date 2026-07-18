Після гучного конфлікту Україна і Польща заявили про нові кроки у відносинах: деталі

Андрій Сибіга. / © Володимир Зеленський

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Україна та Польща домовилися продовжувати розвиток стратегічного партнерства та поглиблювати двосторонній діалог.

Про це повідомив т.в.о. очільника МЗС Андрій Сибіга.

«Україна прагне міцного стратегічного партнерства з Польщею, заснованого на взаємній повазі, довірі та добросусідських відносинах. Це відповідає інтересам обох наших країн і є важливим для безпеки Європи», — наголосив він.

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Окрім того, сторони обговорили подальші кроки в історичному діалозі між Києвом і Варшавою. Українська сторона, зауважує Сибіга, готова до відкритої та професійної співпраці, заснованої на вшануванні пам’яті всіх жертв і відповідальності перед майбутніми поколіннями.

Також сторони домовилися посилювати дипломатичну взаємодію, розширювати контакти між суспільствами та розвивати практичну співпрацю.

«Польща підтримує Україну від першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Ми глибоко цінуємо цю підтримку та залишаємося переконаними, що чесний діалог та взаємна повага зроблять наше партнерство ще міцнішим», — додав дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав 5 кроків для подолання історичних суперечок. Також він наголосив, що Польща підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення. Одним з пунктів є ухвалення рішення на дипломатичному напрямку.

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Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав пропозиції Зеленського, спрямовані на активізацію українсько-польських відносин. З його слів, готова до «серйозного і дружнього діалогу».

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