Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі заявляють про паузу у посередництві США щодо мирного процесу в Україні. Водночас контакти відбуваються і з Москвою, і з Києвом.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, американська сторона поки не доводила до Кремля інформацію про підсумки розмови спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, якщо там були «якісь новації», про які має знати РФ, то Вашингтон усе повідомить.

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Пєсков зухвало відкинув посередництво Європи, бо нібито вони «далекі від готовності бути посередниками». Представник «фюрера» навіть традиційно кинув звинувачення на адресу держав, бо буцімто вони концентруються «на подовженні війни, а не на мирних переговорах».

«Починати посередницькі зусилля з висування Росії якихось умов, — це нелогічно, це неправильно, і, звичайно ж, для нас це неприйнятно», — нахабно заявив він.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з посланцями Трампа на тлі відмови Путіна від зустрічі. Вашингтон і Київ готуються до активізації дипломатичних зусиль задля завершення війни вже найближчими тижнями

Мирні переговори — останні новини

Джерела ізраїльського видання Ynet повідомили, що єрусалимський православний патріарх Феофіл III може виступити посередником у переговорах між Росією та Україною. Президент США Дональд Трамп начебто погодив його кандидатуру.

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Водночас Кремль вкотре відкинув пропозиції про мир. Водночас Росія далі підтверджує відданість «домовленостям», яких Сполучені Штати Америки та Російська Федерація нібито досягли на саміті на Алясці у серпні 2025-го.

The Telegraph пише про те, що Володимир Путін втратив шанс на вигідну мирну угоду. Адже успіхи ЗСУ та проблеми РФ лише посилюють тиск на Кремль. Саме тому для Росії все буде тільки гірше.

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