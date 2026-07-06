Після кривавої атаки на Київ: Трамп неочікувано заявив, що Путін «хоче закінчити війну»

Переговори на тлі трагедії: Трамп підтвердив, що обговорюватиме фінал війни з Зеленським в Анкарі / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп після кривавого удару РФ по Києву цієї ночі неочікувано заявив, що Путін нібито хоче закінчити війну в Україні.

Таку заяву глава Білого дому зробив під час спілкування з журналістами.

У Трампа запитали, чому Володимир Путін після розмови з ним не відчуває тиску та продовжує нападати на українців.

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«Він [Путін] справді відчуває тиск. Він хоче це закінчити і Україна хоче це закінчити. І ми ведемо переговори і подивимося, чи зможемо ми це завершити. Це жахлива річ», — сказав президент США.

Також він вкотре похвалився, що закінчив вісім воєн. Трамп повторив, що сподівався, що війну в Україні буде найлегше закінчити, а виявилося навпаки.

«Але це та ситуація [війна в Україні], в якій, як я думаю, ми підбираємося набагато ближче, ніж люди розуміють. І президент Путін хоче, щоби це закінчилося. Я вам це скажу дуже твердо. Президент Зеленський насправді зараз теж хоче, щоби це закінчилося», — каже глава Білого дому.

Трамп підтвердив, що на саміті НАТО в Анкарі говоритиме з Зеленським про завершення війни.

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«І я думаю, ми це отримаємо — я думаю, ми це завершимо. То була жахлива ситуація. Подумайте про це. 25 000 осіб — 2 місяці тому було вбито 25 000 осіб. За один місяць — солдати. Минулого місяця встановив рекорд. 36 000 людей було вбито за один місяць. Молоді солдати вони йдуть на війну і гинуть ще до перших вихідних… Отже, у мене була дуже хороша розмова [з Путіним], і я думаю, ми близькі до того, щоб це завершити», — заявив президент США.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія знову завдала масованого ракетного удару по Києву. За останніми даними, відомо про 15 загиблих та понад 50 постраждалих. Також на місцях атак розшукують людей.

Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.

У Мережі показали моторошні наслідки удару по Києву.

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Крім того, у Вишневому під Києвом удар знищив майже 5 вулиць.

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