- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 857
- Час на прочитання
- 2 хв
Після кривавої атаки на Київ: Трамп неочікувано заявив, що Путін «хоче закінчити війну»
Дональд Трамп запевнив, що Вашингтон близький до фіналізації мирної угоди між Києвом та Москвою, попри продовження жорстоких ударів по українських містах.
Президент США Дональд Трамп після кривавого удару РФ по Києву цієї ночі неочікувано заявив, що Путін нібито хоче закінчити війну в Україні.
Таку заяву глава Білого дому зробив під час спілкування з журналістами.
У Трампа запитали, чому Володимир Путін після розмови з ним не відчуває тиску та продовжує нападати на українців.
«Він [Путін] справді відчуває тиск. Він хоче це закінчити і Україна хоче це закінчити. І ми ведемо переговори і подивимося, чи зможемо ми це завершити. Це жахлива річ», — сказав президент США.
Також він вкотре похвалився, що закінчив вісім воєн. Трамп повторив, що сподівався, що війну в Україні буде найлегше закінчити, а виявилося навпаки.
«Але це та ситуація [війна в Україні], в якій, як я думаю, ми підбираємося набагато ближче, ніж люди розуміють. І президент Путін хоче, щоби це закінчилося. Я вам це скажу дуже твердо. Президент Зеленський насправді зараз теж хоче, щоби це закінчилося», — каже глава Білого дому.
Трамп підтвердив, що на саміті НАТО в Анкарі говоритиме з Зеленським про завершення війни.
«І я думаю, ми це отримаємо — я думаю, ми це завершимо. То була жахлива ситуація. Подумайте про це. 25 000 осіб — 2 місяці тому було вбито 25 000 осіб. За один місяць — солдати. Минулого місяця встановив рекорд. 36 000 людей було вбито за один місяць. Молоді солдати вони йдуть на війну і гинуть ще до перших вихідних… Отже, у мене була дуже хороша розмова [з Путіним], і я думаю, ми близькі до того, щоб це завершити», — заявив президент США.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія знову завдала масованого ракетного удару по Києву. За останніми даними, відомо про 15 загиблих та понад 50 постраждалих. Також на місцях атак розшукують людей.
Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах.
У Мережі показали моторошні наслідки удару по Києву.
Крім того, у Вишневому під Києвом удар знищив майже 5 вулиць.