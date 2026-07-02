Після масованого удару по Києву у Путіна зробили заяву з новими погрозами

Володимир Путін. / © Associated Press

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Після нічної смертельної атаки росіян на Київ Кремль зробив цинічну заяву та вибухнув новими погрозами.

Нову зухвалу заяву зробив речник російського «фюрера» Путіна Дмитро Пєсков.

Прессекретар диктатора РФ нахабно висловився, мовляв, Москва продовжить посилювати тиск на Київ, «щоб досягти поставлених цілей».

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Ймовірно, «тиском» Пєсков вважає удари російських ракет і БпЛА по житлових будинках, а також вбивства українців — як от цієї ночі у Києві. Адже його заява пролунала — як відповідь на пропозицію головної дипломатки ЄС Каї Каллас про те, що після цього масованого удару слід посилити санкції проти Москви.

Зауважимо, що представник Кремля слідом за Міноборони брехливо заявив, що буцімто «удар у відповідь» російські війська завдавали «виключно по військових або навколовійськових об’єктах». Він навіть і словом не обмовився, що просто у власних будинках в Києві ракети і дрони РФ вбили майже 20 людей.

Окрім того, прессекретар «фюрера» кинув звинувачення на адресу Європи. З його, нібито ескалація з боку Європи щодо РФ «змушує Москву планувати додаткові заходи щодо забезпечення безпеки держави».

Як повідомлялося, після нічного удару по Києву Кая Каллас закликала розширити санкції проти компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Москви. З її слів, “одних лише слів осуду не зупинить атаки на Київ”. Натомість важливою є постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву.

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Нагадаємо, після смертоносної атаки на Київ Росія цинічно заявила про «удар у відповідь». У Міноборони стверджують, що нібито завдали «високоточних ударів» лише по військових об'єктах. Водночас російська атака забрала життя мирних мешканців, зруйнувала житлові будинки та пошкодила цивільну інфраструктуру.

Дата публікації 11:00, 02.07.26 Кількість переглядів 61 Київ в пожежах, диму і руїнах! Зруйновані квартири і цілих під'їзди! Наживо з місць влучань!

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