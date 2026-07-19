Після масованої атаки РФ Польща зробила жорстку заяву: що буде з допомогою Україні

Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

Реклама

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що заклики послабити підтримку України є відірваними від реальності. За його словами, масовані російські удари вкотре демонструють загрозу не лише для України, а й для безпеки Польщі. Так очільник польського оборонного відомства відреагував на чергову масштабну ракетну атаку Росії.

Свою заяву він оприлюднив у соцмережі X.

Косіняк-Камиш зазначив, що Росія здійснила найпотужнішу від початку повномасштабного вторгнення атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет. Він також заявив, що Москва оголошує про підготовку до масштабної військової мобілізації.

Реклама

«Це демонструє, наскільки відірвані від реальності голоси, які закликають послабити підтримку України або перешкоджати модернізації польської армії», — наголосив міністр.

За його словами, Польща продовжить зміцнювати власну обороноздатність, щоб не допустити загрози з боку Росії.

«Тому ми робимо все можливе, щоб російські ракети ніколи не досягли Польщі, а нашій безпеці нічого не загрожувало. Ми не поступимося», — заявив Косіняк-Камиш.

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія завдала масованого удару по Києву та області. За оновленими даними, у столиці загинула одна людина, щонайменше 16 постраждали.

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ пережив одну з наймасованіших балістичних атак від початку повномасштабної війни.

На трьох локаціях у столиці рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару. До робіт залучили майже 600 працівників ДСНС.

Новини партнерів