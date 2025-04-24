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Після нічної атаки Росії Умєров звернувся до інших країн: що заявив
Рустем Умєров вимагає від світу дій після масованої атаки на Україну.
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Київ чекає на сильну реакцію від інших країн на нічну масовану російську атаку.
Про це очільник Міноборони написав на своїй Facebook-сторінці.
Умєров зауважив, що під ударами російських балістичних ракет та безпілотників опинилися Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.
У Києві відомо про дев’ятьох загиблих та понад 70 поранених. Шестеро з поранених — діти. У столиці досі тривають пошуки під завалами зруйнованого житлового будинку.
«Ці атаки є ще одним підтвердженням — росія не шукає миру. Вона продовжує вбивати українців. Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору», — йдеться у заяві міністра оборони.
Він додав, що паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки — таких, які зроблять будь-яку агресію проти України неможливою.
«Це шлях до справедливого й надійного миру», — наголосив Умєров.
Нагадаємо, на масовану атаку по Україні у ніч проти 24 квітня відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що по всій країні поранено понад 80 людей. Глава держави доручив міністру оборони негайно зв’язатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО.