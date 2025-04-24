Після нічної атаки Росії Умєров звернувся до інших країн: що заявив

Міністр оборони України Рустем Умєров / © ТСН.ua

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Київ чекає на сильну реакцію від інших країн на нічну масовану російську атаку.

Про це очільник Міноборони написав на своїй Facebook-сторінці.

Умєров зауважив, що під ударами російських балістичних ракет та безпілотників опинилися Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.

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У Києві відомо про дев’ятьох загиблих та понад 70 поранених. Шестеро з поранених — діти. У столиці досі тривають пошуки під завалами зруйнованого житлового будинку.

«Ці атаки є ще одним підтвердженням — росія не шукає миру. Вона продовжує вбивати українців. Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору», — йдеться у заяві міністра оборони.

Він додав, що паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки — таких, які зроблять будь-яку агресію проти України неможливою.

«Це шлях до справедливого й надійного миру», — наголосив Умєров.

Нагадаємо, на масовану атаку по Україні у ніч проти 24 квітня відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що по всій країні поранено понад 80 людей. Глава держави доручив міністру оборони негайно зв’язатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО.