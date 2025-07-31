Після нового закону про НАБУ Європа зробила заяву про гроші для України

Україна та Євросоюз / © Associated Press

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Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у Євросоюзу немає планів зупинити фінансування України. Наголошується на необхідності збереження незалежності антикорупційних органів, які є фундаментом верховенства права.

Про це Мерсьє сказав 31 липня у Брюсселі, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Фінансування від ЄС

Речник Єврокомісії зазначив, що у зв’язку з останніми подіями навколо Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) «ЄС чітко висловив свою серйозну стурбованість щодо ухвалення змін до Кримінально-процесуального кодексу України минулого тижня».

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За словами Мерсьє, «відтоді ми тісно контактуємо з українською владою для виправлення ситуації. Тож наші меседжі весь цей час були дуже чіткими».

Він запевнив, що ЄС не збирається «заморожувати» фінансування для України.

«Можу підтвердити, що таких планів, як заморожування коштів ЄС, немає. Зараз важливо, щоб в Україні були незалежні антикорупційні органи, і щоб Україна впровадила реформи, необхідні для дотримання верховенства права», — сказав речник Єврокомісії.

Реакція на новий закон про НАБУ і САП

Мерсьє також прокоментував голосування Верховною Радою України за закон, який відновив незалежність НАБУ та САП.

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«На нашу думку, новий закон вирішує ключові проблеми незалежності НАБУ та САП. Однак нам потрібно буде перевірити остаточний текст, оскільки його щойно було ухвалено», — сказав речник ЄК.

Водночас він наголосив, що «це не кінець процесу», маючи на увазі вступ України до ЄС.

«Вступ України вимагатиме постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та поважати верховенство права. Ми очікуємо, що Україна швидко виконає ці зобов’язання та вживе рішучих кроків щодо верховенства права. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі», — висловився Мерсьє.

Він також назвав заходи, які Україна має виконати у короткостроковій перспективі. Йдеться про:

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швидке призначення голови Бюро економічної безпеки України;

відновлення складу міжнародних експертів у Вищій кваліфікаційній комісії суддів;

продовження призначення чотирьох міжнародних суддів до Конституційного Суду;

відхилення проблемного проєкту змін до Кримінального кодексу;

ухвалення закону про Адміністративний суд.

«Досягнення прогресу в усіх цих сферах верховенства права є справді важливими кроками для нас, і Україні потрібно зміцнити верховенство права», — акцентував речник Єврокомісії.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13533 про повернення незалежності НАБУ та САП. Це документ авторства президента Володимира Зеленського, який розроблявся спільно з представниками цих антикорупційних органів. Глава держави запевняв, що цей новий законопроєкт не підпорядковуватиме НАБУ та САП генпрокурору.

Одразу ж після рішення парламенту Зеленський підписав закон.

Зауважимо, за даними західних медіа, після ухвалення попереднього скандального закону про обмеження незалежності НАБУ та САП і початку протестів в Україні, Єврокомісія надіслала сигнал керівництву держави про те, що у разі продовження тиску на ключові антикорупційні інституції, фінансування в межах програми Ukraine Facility може бути повністю зупинене.

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