Одна з країн розпочала переговори про купівлю Patriot для України: що відомо

Patriot. / © соцмережі

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Німеччина веде переговори із Сполученими Штатами Америки щодо забезпечення України ракетами до системам Patriot після того, як Вашингтон наказав призупинити постачання деяких видів зброї.

Про це повідомив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, пишуть The Guardian і Sky News.

Журналісти запитали Корнеліуса, чи веде уряд Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі ракет Patriot. Речник Бундестагу сказав, мовляв, існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

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З його слів, наразі Берлін вивчає різні варіанти допомоги у заповненні “прогалини Patriot” в Україні. Один з них - це купівля ракет у США і передавання Києву.

"Можу підтвердити, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії", - додав Стефан Корнеліус.

Як повідомлялося, німецький канцлер Фрідріх Мерц зробив заяву про постачання Україні крилатих ракет Taurus. З його слів, це питання залишається відкритим. Українські військові повинні пройти навчання, а це питання ще не обговорювалося.

Нагадаємо, США повідомили, що зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. Йдеться про відправлення партії ракет та боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки. За даними джерел NBC News, озброєння, постачання якого призупинено, зокрема включає десятки ракет-перехоплювачів Patriot.

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Дата публікації 08:19, 02.07.25 Кількість переглядів 638 Без ракет до Patriot та HIMARS! США позбавило Україну можливості навіть захищатись своєю зброєю